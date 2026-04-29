GIO start internationale jubileumtour met groot concert in Suriname

GIO viert dit jaar zijn 20-jarig jubileum in de showbizz en kiest Suriname als startpunt van zijn internationale tour. Op zaterdag 8 augustus staat de artiest live in de KKF Event Hall, waar hij zijn jubileumtour groots aftrapt.

Tijdens GIO in Concert – 20 Years in Showbiz Tour kunnen fans rekenen op een avond vol bekende hits, energie en entertainment. De zanger, bekend van nummers als Bonnie & Clyde en Je Hebt Me, brengt zijn grootste hits live op het podium.

Naast GIO zullen ook special guest support acts deel uitmaken van het programma. Daarmee moet het concert uitgroeien tot een spectaculaire avond voor fans die de artiest al jaren volgen.

Tickets zijn online verkrijgbaar via bigentertainment.org en Eventix. De Super Early Bird- en Early Bird-tickets zijn beperkt beschikbaar. Voor VIP-reserveringen kan contact worden opgenomen via +597 7622673.