Familie uit Nederland ontdekt lijk in rivier achter Fort Zeelandia, maar water sleurt lichaam weg

Een vader, zijn dochter en schoonzoon uit Nederland hebben dinsdag de schrik van hun leven gekregen bij de Waterkant in Suriname. Achter Fort Zeelandia ontdekten zij het lichaam van een man, dat deels in het water en deels op de rotsen lag.

De 67-jarige B.B. vertelt aan de redactie van Waterkant.Net dat hij samen met zijn dochter en schoonzoon een bezoek bracht aan de Waterkant, toen zij iets verdachts opmerkten. Bij nader inzien zagen zij kledingstukken en werd al snel duidelijk dat het om een lichaam ging.

Na de ontdekking werd de Surinaamse politie direct ingeschakeld. Agenten van politiebureau Centrum gingen ter plaatse voor onderzoek en troffen de nodige maatregelen.

Door de stijgende waterstand werd het lichaam echter weggespoeld, waardoor berging op dat moment niet mogelijk was. Volgens de getuigen gaat het om een man. Over zijn identiteit en afkomst is vooralsnog niets bekend.

De politie probeert het lichaam alsnog te bergen. De zoekactie duurt voort.