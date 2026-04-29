Defensiehelikopters ingezet bij grote zoekactie naar vermiste jongemannen in Tibiti-bosgebied

De zoektocht naar de vermiste jongemannen in het Tibiti-bosgebied is opgeschaald. Het Nationaal Leger van Suriname ondersteunt de operatie inmiddels met militairen én defensiehelikopters.

Daarmee levert het ministerie van Defensie een actieve bijdrage aan de grootschalige zoekactie, die erop gericht is de vermisten zo snel mogelijk te lokaliseren. Vooral de inzet van helikopters maakt duidelijk dat het om een serieuze en omvangrijke operatie gaat in een moeilijk toegankelijk gebied.

De zoekactie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Korps Politie Suriname. Ook de plaatselijke gemeenschap is betrokken bij de reddingsinspanningen en levert volgens de informatie een belangrijke bijdrage aan de operatie.

Met de gezamenlijke inzet van politie, militairen, luchtsteun en bewoners wordt geprobeerd om het Tibiti-bosgebied zo effectief mogelijk uit te kammen. Verdere details over de omstandigheden rond de vermissing zijn vooralsnog niet bekendgemaakt.