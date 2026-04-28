VES-secretaris: “De vicepresident is meester in het verleggen van de accenten”

“De vicepresident is meester in het verleggen van de accenten”, zegt econoom Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). In het programma ABC Actueel ging de VES-topper in op de reactie van vicepresident Gregory Rusland.

De tweede man van het land zei vorige week voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) als reactie op een analyse van de VES het onmogelijk te vinden dat na acht maanden regeren er wordt gesteld dat alle problemen opgelost zouden moeten zijn. Met name op het gebied van productie is hij het er niet mee eens dat wordt beweerd dat de regering deze koers heeft verlaten.

Volgens de vp loopt Suriname al jaren achter als het gaat om productie-infrastructuur. Daarnaast moet volgens de vicepresident ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de financiële situatie van het land.

Volgens Girdhari slaat Rusland de plank volledig mis, aangezien de VES de regering niet heeft gevraagd om de problemen binnen acht maanden op te lossen, maar slechts gezegd heeft dat de regering na acht maanden nog geen plan heeft.

“Hij weet precies wat de VES aan de orde heeft gesteld en hij heeft dat niet behandeld. Hij heeft een verschuiving gebracht in het debat. De vp heeft aangekondigd dat hij aan de universiteit heeft gedoceerd en gewerkt heeft bij internationale projecten bij het opzetten van landbouwsystemen.

Dus juist deze vicepresident is dan de aangewezen persoon om als vicepresident van het land te trekken aan het nationaal productieplan”, stelt Girdhari. Volgens de econoom zou de vp het nationaal productieplan samen moeten trekken met de ministers van LVV, EZOTI, NH, Financiën en OWRO.