Podcast serie jubileum NiNsee: Van vergeten geschiedenis naar erkenning

“1 juli was altijd een feest in Suriname,” zegt Barryl Biekman. “Maar het besef kwam later.” Bij Roger van Boxtel lag dat anders. “In mijn schoolboeken stond alleen: 1863, afschaffing slavernij. Verder niets,” is zijn eerste herinnering. En voor Roy ‘Kaikusi’ Groenberg is de doorwerking van de slavernij heel concreet” “De bewustwording begon toen ik racisme zelf ervoer.”

In de eerste aflevering van de podcast serie over jubileum van NiNsee, dat volgend jaar 25 jaar bestaat, maken we eerst kennis met de eerste persoonlijke herinneringen die drie geïnterviewden hebben aan het slavernijverleden. Voor de RTV-special zijn zeven sleutelpersonen – die een rol hebben gespeeld in de afgelopen jaren – geïnterviewd: Barryl Biekman, Eddy Campbell, Hugo Fernandes Mendes, Roy ‘Kaikusi’ Groenberg, Humphrey Lamur, Alex van Stipriaan en Roger van Boxtel.

Collage gesprekken

De interviews met de eerste drie – Biekman, Van Boxtel en Groenberg – zijn los van elkaar opgenomen bij het slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam dat in 2002 onthuld werd. In een collage van gesprekken blikken ze terug op hun jeugd en de momenten waarop hun bewustzijn zich vormde. Hun verhalen laten zien hoe beperkt de aandacht voor het slavernijverleden lange tijd was; in onderwijs, politiek en samenleving.

Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe verandering op gang kwam. Biekman groeide uit tot een vasthoudende pleitbezorger voor erkenning, Van Boxtel speelde als bestuurder een rol bij de totstandkoming van het monument en Groenberg benadrukt het belang van bewustwording binnen de gemeenschap zelf.

Deze eerste aflevering schetst niet alleen persoonlijke ervaringen, maar ook het begin van een bredere beweging die heeft geleid tot de oprichting van het NiNsee. In totaal zijn er tien aflevering. De eerste is vanaf vandaag, dinsdag 28 april on line en wordt in verschillende media uitgezonden.