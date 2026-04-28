Man aangehouden na poging arrestatie te hinderen aan Sohawanweg

De politie in Suriname heeft maandag een man aangehouden nadat hij volgens de politie een arrestatie aan de Sohawanweg probeerde te verhinderen. Het voorval trok extra aandacht doordat een vrouwelijke omstander alles filmde en herhaaldelijk riep dat zij de beelden op Facebook zou plaatsen.

Vernomen wordt dat leden van het Regio Bijstand Team een verdachte achtervolgden. Het ging om P.G., een oude bekende van de politie die in het verleden in beeld is geweest in verband met zware berovingen. De achtervolging eindigde aan de Sohawanweg, waar P.G. door het RBT werd klemgereden.

Tijdens de aanhouding zou een andere man zich met het politieoptreden hebben bemoeid. Volgens de politie probeerde hij de arrestatie van P.G. te verhinderen. Agenten spraken hem daarop aan en hielden hem staande.

De situatie liep vervolgens op toen de man zich tegen zijn eigen aanhouding verzette. De politie greep daarop hardhandig in en wist hem alsnog onder controle te krijgen.

Een vrouwelijke omstander filmde dit optreden en riep daarbij meerdere keren: “Mo pot ing tap Facebook!”, waarmee zij aangaf dat zij de beelden online wilde plaatsen. Volgens haar was de aangehouden man onschuldig.

De man die zich met de arrestatie bemoeide, werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Over zijn vrijheid zal nog beslist worden.

De verdachte P.G. is overgedragen aan de Recherche, die het onderzoek in de zaak verder voortzet.