KLM krijgt commissie voor reisagenten niet direct van tafel, maar rechter tikt Staat wel op de vingers

KLM heeft maandag in Suriname geen volledige overwinning behaald in de zaak tegen de Staat over de verplichte commissie aan lokale reisagenten. De luchtvaartmaatschappij wilde dat de rechter het staatsbesluit uit 2007 direct zou opschorten en het commissiepercentage op nul zou zetten, maar zover ging de kantonrechter niet.

Daarmee blijft de regeling voorlopig gewoon van kracht. Luchtvaartmaatschappijen zijn dus nog steeds verplicht om een vaste commissie te betalen aan lokale reisagenten.

Toch kreeg KLM op een belangrijk punt wel gelijk. De rechter oordeelde dat de Staat jarenlang heeft nagelaten om te controleren of het vastgestelde percentage nog wel past bij de huidige situatie. Dat gebrek aan evaluatie is volgens de kantonrechter in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De Staat moet daarom binnen veertien dagen om tafel met KLM en vertegenwoordigers van reisorganisaties. In dat overleg moet worden bekeken of het huidige commissiepercentage in 2026 nog actueel en gerechtvaardigd is.

Opvallend is dat de rechter de regeling niet meteen van tafel veegde, omdat ook het belang van de reisagenten zwaar meeweegt. Zij zouden direct geraakt worden als het systeem per direct wordt afgeschaft.

De tegenvorderingen van de Staat werden eveneens afgewezen. De overheid wilde onder meer laten vastleggen dat KLM de tarieven niet eenzijdig mag wijzigen en vroeg om een dwangsom om naleving van de commissieregeling af te dwingen. De rechter ging daar niet in mee.

Volgens de kantonrechter is zo’n definitief oordeel niet geschikt voor een kort geding. Bovendien beschikt de Staat al over voldoende wettelijke middelen om op te treden als KLM de regels zou overtreden.