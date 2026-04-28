Kees van der Spek: “Surinamers zijn mijn volk, ik word altijd blij van ze”

Een uitspraak van misdaadjournalist Kees van der Spek heeft deze week veel aandacht getrokken op sociale media. Aanleiding is een gedeeld fragment uit een interview in Panorama, waarin hij openlijk zijn sterke band met Suriname benadrukt en stelt: “Surinamers, dat is mijn volk.” Ook zegt hij “Ik word altijd heel blij van Surinamers.”

In het interview vertelt Van der Spek over zijn jeugd, waarin hij in meerdere landen woonde, waaronder Suriname. Juist die periode heeft volgens hem diepe indruk gemaakt. Hij geeft aan dat hij zich nog altijd verbonden voelt met het land en de mensen, mede doordat hij er naar school ging en de taal deels spreekt.

De journalist spreekt met warmte over Surinamers en omschrijft hen als vriendelijk en gastvrij. Ook noemt hij de cultuur, natuur en keuken van het land als belangrijke redenen waarom hij zich er thuis voelt.

Zijn uitspraak dat Surinamers “zijn volk” zijn, wordt door velen gezien als een blijk van respect en waardering.

Op sociale media wordt volop gereageerd op de woorden van Van der Spek. Veel Surinamers en mensen uit de diaspora laten weten de uitspraak te waarderen en herkennen zich in zijn positieve beschrijving. Anderen discussiëren over de lading van de uitspraak, maar over het algemeen overheerst een positieve toon.

Het fragment laat zien hoe persoonlijke ervaringen en culturele verbondenheid ook jaren later nog een sterke invloed kunnen hebben — en hoe één uitspraak opnieuw een gesprek op gang kan brengen over identiteit en verbondenheid.