Houten woning te Wit Santi volledig afgebrand; brandstichting niet uitgesloten

Een houten woning aan de Akoemundostraat, een zijstraat van de Kennedyweg in Wit Santi, is in de nacht van zondag op maandag volledig afgebrand.

De brand werd rond 03.30 uur gemeld. Het gaat om een woning van ongeveer 6 bij 6 meter, die geheel uit hout was opgetrokken. Ook de inboedel ging volledig verloren.

Volgens de eerste informatie wordt rekening gehouden met mogelijke brandstichting. De woning had geen reguliere stroomaansluiting, omdat er in de omgeving geen elektriciteitsnet van de EBS aanwezig is. De stroomvoorziening verliep via een zonnepaneel dat was gekoppeld aan een batterij.

De 44-jarige eigenaar is werkzaam als gouddelver en woonde op het adres waar de brand plaatsvond.

De woning was niet tegen brandschade verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie heeft de zaak in onderzoek.