Hosselaar steelt sieraden van 82-jarige vrouw tijdens geven van brasa

In Suriname is de 36-jarige H.S., alias ‘Domme’, vanmorgen aangehouden door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo. De man wordt ervan verdacht in maart sieraden te hebben gestolen uit de handtas van een 82-jarige vrouw voor de Volkscredietbank (VCB) aan de Waterkant.

Het slachtoffer was onderweg naar de bank toen zij de verdachte, die voor haar geen onbekende hosselaar is, voor het bankgebouw zag staan. De vrouw groette hem, waarna hij haar omhelsde. Kort daarna ging zij de bank binnen om haar zaken te regelen.

Eenmaal in de bank ontdekte de vrouw dat de sieraden die zij in haar handtas had, waren verdwenen. Omdat zij de situatie verdacht vond, kreeg zij het sterke vermoeden dat ‘Domme’ mogelijk iets met de verdwijning te maken had.

De vrouw stapte vervolgens naar de politie van Centrum om aangifte te doen. Op basis van het onderzoek en de verzamelde aanwijzingen werd de hosselaar als verdachte aangemerkt.

De man werd vanmorgen aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar politiebureau Centrum. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De gestolen sieraden zijn vooralsnog niet teruggevonden. Het onderzoek van de politie duurt voort.