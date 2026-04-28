‘Doeman’ tijdens uitvoeren van rituelen doodgestoken door in trance geraakte ‘patiënt’

De man die gisteravond werd doodgestoken aan de Lupsonweg in Suriname, is de 58-jarige Marlon Lie-A-Lien. Hij was als zogeheten ‘doeman’ opgeroepen om de 35-jarige Kenneth S. die in trance was geraakt te behandelen.

Kenneth verkeerde volgens de Surinaamse politie al geruime tijd in een verwarde tranceachtige toestand. Zijn moeder had de hulp van de ‘geneesheer’ Marlon ingeroepen, omdat haar zoon verward zou zijn en met een scherp voorwerp rondliep.

Tijdens de rituelen zou Kenneth plotseling hebben toegeslagen. Het slachtoffer liep een fatale steekverwonding op en zakte ter plaatse in elkaar. Medisch personeel stelde later vast dat hij geen teken van leven meer vertoonde.

De verdachte werd direct na het incident aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het lichaam van Marlon is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen.

Het verdere onderzoek moet duidelijk maken wat zich precies heeft afgespeeld meldt KPS.