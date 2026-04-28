Dodelijke steekpartij aan Lupsonweg; verdachte aangehouden

Aan de Lupsonweg in Suriname heeft zich maandagavond een fatale steekpartij voorgedaan. De politie ontving iets voor 19.00 uur een melding van het incident en ging ter plaatse voor onderzoek.

Bij aankomst troffen de wetsdienaren een slachtoffer aan dat geen teken van leven meer vertoonde. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte toedracht is op dit moment nog niets bekendgemaakt.

De vermoedelijke verdachte, die volgens de eerste informatie in trance zou zijn geweest, is ter plaatse aangehouden.

De Surinaamse politie is nog bezig met het onderzoek naar de omstandigheden rond het incident.