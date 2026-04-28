Buurman aangehouden na aanval met houten balk en vernielingen

De politie in Suriname heeft zondag 26 april de verdachte J.H., alias ‘Bad Holly’, aangehouden na een incident aan de Nieuwzorgweg in Paramaribo. Hij wordt verdacht van mishandeling, poging tot zware mishandeling en vernieling.

De zaak begon volgens de aangever, de 68-jarige K.Z., met een langer lopend conflict over een bromfiets die door de verdachte zou worden gespoten. Dat werk zou niet goed zijn verricht, waarna het meningsverschil door een buurtbewoner werd opgepakt.

Op de dag van het incident stond Z. met een kennis bij een supermarkt, toen de verdachte op zijn bromfiets kwam aanrijden en hem volgens de verklaring gemeen aankeek. De aangever ging daarna naar huis. Kort daarop zou ‘Bad Holly’ bij zijn woning zijn verschenen en hem met een houten balk hebben aangevallen.

Om erger te voorkomen rende Z. zijn woning binnen en probeerde hij de deur dicht te houden. De verdachte zou vervolgens met de balk tegen de deur hebben geslagen. Daarbij werd onder meer het glazen raam naast de deur geraakt en werden shutters vernield. Toen de verdachte volgens de aangever de deur openduwde en met de balk op hem afkwam, wist hij de slag af te weren, maar liep hij toch verwondingen op.

De politie stelde vast dat het slachtoffer een zwelling aan het voorhoofd en een schaafwond aan de kin had. Ook werden kapotte shutters en een beschadigde vliegenmepper aangetroffen. De fiets van de aangever werd later teruggevonden op een leegstaand perceel achter de woning. Daarbij bleek het zadel van de fiets te zijn gedemonteerd.

Volgens het proces-verbaal reageerde de verdachte in bijzijn van de Surinaamse politie agressief en haalde hij fel uit naar de aangever. Na overleg met een hulpofficier van justitie werd hij overgebracht naar het politiebureau en later aangehouden.

Bij een korte ondervraging zou de verdachte hebben bekend de aangever met een balk te hebben aangevallen en vernielingen aan de woning en fiets te hebben veroorzaakt. Het onderzoek duurt voort.