Aanrijding tussen ATV en motorcross met dodelijke afloop

De politie kreeg maandagmiddag een melding van een tragisch verkeersongeval dat zich heeft voorgedaan in het Lie Paw Sam-gebied, gelegen in het stuwmeergebied op het concessieterrein van N.V. Goudkust Suriname.

Bij deze aanrijding waren een ATV en een motorcross betrokken. De motorcrossbestuurder met de initialen M.R.A. (26), die volgens voorlopige informatie vermoedelijk de veroorzaker is van het ongeval, heeft daarbij het leven gelaten.

De exacte oorzaak van de botsing is vooralsnog onduidelijk.

Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat het gaat om personen van Braziliaanse nationaliteit, die in het gebied werkzaamheden verrichten in het kader van goudwinning.

De politie heeft de zaak in onderzoek.