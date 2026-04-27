Vrachtwagen schiet van nat wegdek en komt vast te zitten in berm

Een vrachtwagen die wordt ingezet om rijst te transporteren, is vandaag langs de Oost-Westverbinding in Suriname van de rijbaan geraakt en deels in de berm terechtgekomen.

Volgens informatie van de redactie van Waterkant.Net reed de chauffeur met de lege vrachtwagen vanuit Paramaribo richting Nickerie toen hij ter hoogte van Coronie de controle over het stuur verloor en van de weg raakte.

Op beelden is te zien hoe het voertuig, een trekker met oplegger, schuin naast de weg is beland, waarbij de cabine diep in de begroeiing en zachte grond is gezakt.

De oplegger helt gevaarlijk over de berm, terwijl de achterwielen deels van het asfalt zijn geraakt. Het incident is gebeurd op het recent geasfalteerde gedeelte van de weg waar het wegdek zichtbaar nat is door regenval.

Het overige verkeer kon nog passeren, maar moest de vrachtwagen voorzichtig aan één zijde passeren. Niemand raakte gewond bij het eenzijdig ongeval.