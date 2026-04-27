Vier Chinezen opgepakt na mysterieuze dood van 23-jarige tweelingbroers

Archieffoto: Politiebureau in Suriname

In het onderzoek naar de dood van de 23-jarige Chinese tweelingbroers H.P. en H.T. heeft de afdeling Kapitale Delicten vier Chinese mannen in Suriname aangehouden. Het gaat om de verdachten Z.Y., A.X., H.M. en Z.S., die hangende het verdere onderzoek in verzekering zijn gesteld.

De zaak begon op dinsdag 31 maart 2026, toen vier Chinese mannen vanaf een pand aan de Martin Luther Kingweg in Wanica naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo werden gebracht. Twee van hen, de tweelingbroers H.P. en H.T., bleken bij aankomst al te zijn overleden.

De afdeling Kapitale Delicten startte direct een onderzoek naar de doodsoorzaak van de broers en naar de activiteiten op het terrein van waaruit zij naar het ziekenhuis waren vervoerd. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de slachtoffers werkzaam waren bij een zogenoemd ‘mortal’ bedrijf.

Tijdens het onderzoek in dat bedrijf trof de politie vier Chinese mannen aan van wie de verblijfsvergunningen waren verlopen. Zij werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor voorgeleiding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het viertal in verzekering gesteld op verdenking van overtreding van de Vreemdelingenwet. Het onderzoek naar de exacte doodsoorzaak van de tweelingbroers en de omstandigheden waaronder zij zijn overleden, wordt voortgezet.

