Tien verdachten aangehouden voor illegaal laden van goederen uit boot

De politie heeft op vrijdag 24 april tien verdachten aangehouden te Meerzorg in het district Commewijne, voor het illegaal laden van goederen uit een boot. Het gaat om negen Brazilianen en één Surinamer, meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachten, M.B. (44), G.D. (42), R.D. (57), R.W. (42), D.R. (34), D.B. (42), D.P. (53), M.D. (33), D.J. (61) en S.R. (36), werden aangehouden tijdens een actie van politieambtenaren van de afdeling Maritiem. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat zij goederen uit een vaartuig hebben geladen en deze vervolgens op een steiger hebben geplaatst.

Bij controle konden de betrokkenen geen documenten van het vaartuig of van de bemanningsleden overleggen. Eén van de verdachten verklaarde tegenover de politie dat de goederen niet aan hen toebehoorden.

Na hun aanhouding zijn de verdachten voor verhoor overgebracht naar de afdeling Maritiem. Het vaartuig en de aangetroffen goederen zijn in beslag genomen. Het verdere onderzoek in deze zaak is inmiddels overgedragen aan de afdeling Fraude.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de Surinaamse verdachte S.R. in vrijheid gesteld. De overige negen verdachten, allen van Braziliaanse nationaliteit, zijn door de politie in verzekering gesteld.