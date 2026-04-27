Surinam Airways past vliegschema van en naar Miami aan

Surinam Airways past per 1 mei 2026 haar regionale vliegschema van en naar Miami aan. De meest opvallende wijziging is dat de route via Curaçao komt te vervallen.

Dat betekent dat de vluchten Paramaribo–Curaçao–Miami en Miami–Curaçao–Paramaribo vanaf die datum niet meer worden uitgevoerd. Ook de verbinding Curaçao–Miami en terug vervalt.

De maatschappij uit Suriname benadrukt dat de route Paramaribo–Georgetown–Miami wel blijft bestaan. Die vluchten worden volgens het huidige schema voortgezet.

Volgens SLM is het besluit genomen op basis van operationele en commerciële overwegingen binnen het regionale routenetwerk van de maatschappij.

Passagiers die na 1 mei 2026 op deze vluchten zijn geboekt, worden gevraagd contact op te nemen met Surinam Airways of hun reisagent. Zij kunnen daar terecht voor informatie over omboekingen en verdere ondersteuning.

Voor vragen kunnen reizigers contact opnemen met het callcenter van Surinam Airways.