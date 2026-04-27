President Simons: “Het is nodig om samen te bidden in Suriname”

Het is nodig te bidden voor Suriname en naastenliefde te tonen. Zo heeft president Jennifer Simons op vrijdag 24 april onderstreept bij een gebedsconferentie in de Anthony Nesty Sporthal. Het staatshoofd heeft tijdens deze speciale gebedsdag, in haar toespraak gewezen op de noodzaak van gebed voor land en volk. “Het is nodig om samen te bidden in Suriname”, aldus Simons. Ze bedankte de verscheidene christelijke groepen en bisschoppen voor het initiatief om het land aan God op te dragen.

Het staatshoofd, voor wie ook werd gebeden door de geestelijken Steve Meye en Humro Emanuel, onderstreepte de vele uitdagingen in het land. “Omdat wij natuurlijk beseffen dat wij door een moeilijke periode gaan en die moeilijke periode is niet in de eerste plaats economisch.”

Volgens president Simons heeft zowel de regering als het Surinaams volk een belangrijke taak om zich te verootmoedigen. “Wij zijn mensen die fouten hebben gemaakt in Suriname”, erkende ze.

De president acht het van belang dat Surinamers zich in dienst stellen van elkaar en de natie. “Dan gaan wij het land redden”, voegde ze eraan toe. In dit licht onderstreepte het staatshoofd ook naastenliefde. “Heb je naaste lief gelijk jezelf en God boven alles. Als wij dat konden doen, dan was de wereld anders.” Echter beseft de president dat deze opdracht niet makkelijk is. “En dat is de reden waarom wij moeten bidden om die kracht te krijgen, om deze woorden voor onszelf waar te maken en voor alle anderen.”

Tot slot drukte het staatshoofd de aanwezigen op het hart om verder te gaan met werken en bidden. “We moeten bidden, maar we moeten elke dag werken om te bereiken wat wij willen voor Suriname en onszelf”, aldus Simons.

De president heeft eerder deze week op haar kabinet een onderhoud gehad met religieuze organisaties, waarbij zij heeft onderstreept dat deze groepen een belangrijke rol vervullen in het maatschappelijk herstel en de morele ondersteuning van de Surinaamse samenleving.