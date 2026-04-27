Minister Bouva ziet vertrokken Surinamers graag terugkeren uit het buitenland

minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Business (BIS)

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) ziet graag dat Surinamers die de afgelopen jaren om verschillende redenen voor een beter bestaan naar het buitenland zijn vertrokken, terugkeren om te helpen met de verdere opbouw van Suriname. De bewindsman ziet daarnaast ook graag de terugkeer van personen van Surinaamse afkomst.

“Want in de afgelopen vijf tot tien jaar zijn er honderden, zelfs duizenden Surinamers uit wanhoop vertrokken. Omdat ze geen werk, perceel of whatever hadden. Velen van hen hebben nog de Surinaamse nationaliteit en ik denk dat met een goede aanzet en beleid een groot deel van die mensen terug kan komen naar Suriname”, zei de bewindsman in het programma De Koffiepraat op radio SRS.

Vanuit het Diaspora Instituut zullen er programma’s worden gedraaid om mensen daartoe te bewegen. Volgens Bouva zijn een aantal Surinamers bovendien ook illegaal in het buitenland, omdat zij denken dat zij daar een beter leven hebben.

“Ondanks hun illegaliteit. Omdat ze geen hoop zien en het land niet in een bepaalde richting zien gaan. Maar wanneer we dat wel inzetten en daartoe werken, dan zullen ze komen. Ik praat nu vooral over personen van Surinaamse afkomst, maar ook onze Surinamers buiten de grenzen… in Sint-Maarten, Nederland, Curaçao, Aruba, New York, België en alle andere landen”, aldus de minister.

Vorig artikel
Surinam Airways past vliegschema van en naar Miami aan
RELATED ARTICLES

