Man zwaargewond na steekpartij door huidige partner ex-vrouw

Politieauto in Suriname
Archieffoto

Een man is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Steenbakkerijstraat in Suriname.

Het slachtoffer, de 38-jarige Y.L., liep meerdere steekwonden op en is ter verpleging opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Waterkant.Net verneemt dat de man is aangevallen door de huidige partner van zijn ex-vrouw, waarbij gebruik werd gemaakt van een inklapbaar mes.

De verdachten, Licea H. (39) en haar huidige partner Fernández L. (53), hebben zich zaterdagnacht gemeld bij het politiebureau Centrum. Na voorgeleiding en afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beiden in verzekering gesteld.

Het onderzoek van de politie duurt voort.

Vorig artikel
Intensieve zoekactie naar vermiste jongemannen in Tibitigebied
