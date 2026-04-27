Intensieve zoekactie naar vermiste jongemannen in Tibitigebied

De politie van bureau Zanderij heeft op donderdag 23 april een melding ontvangen van de vermissing van twee jongemannen die vermoedelijk tijdens het jagen in het Tibitigebied zijn verdwaald. Het betreft Gianzo Etnel (19), wonende aan de Paipaistraat, en Sercinio Ansoe (21), wonende aan de Soemeerweg.

Volgens de melder is het tweetal sinds woensdag 22 april vermist geraakt in een bosgebied dat zich op ongeveer 15 kilometer afstand bevindt van het Greenheart houtverwerkingsbedrijf. Sinds de melding is door een groep van circa elf personen een zoekactie opgestart, die tot op heden geen resultaat heeft opgeleverd.

De Surinaamse autoriteiten hebben de zaak inmiddels opgeschaald. De zoekactie en het onderzoek worden voortgezet door leden van het Regio Bijstand Team Midden, Surveillance Midden, de politie van Zanderij en de Drone Unit van het Korps Politie Suriname. Zij opereren in samenwerking met twee kenners van het gebied en krijgen ondersteuning van een team van het Nationaal Leger.

Het onderzoeksteam zet onder meer drones in om de vermiste jongemannen te lokaliseren. De eenheden zullen ook gedurende de nacht in het bos bivakkeren om de zoekactie ononderbroken voort te zetten.

De politie doet een dringend beroep op de samenleving. Personen die over informatie beschikken die kan bijdragen aan het terugvinden van de vermisten, worden verzocht contact op te nemen met het dichtstbijzijnde politiebureau of te bellen naar het alarmnummer 115.