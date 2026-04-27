HomeOnderwerpenJustitie en politieFietser rijdt in gat in wegdek en overlijdt
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Fietser rijdt in gat in wegdek en overlijdt

-

0
fietser overleden nickerie 26 april 2026

De 48-jarige fietser Parsnath Jiawan is zondagavond overleden na een eenzijdig verkeersongeval in het district Nickerie.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer na zijn wachterswerk onderweg was naar huis toen het misging bij de kruising van de Ramadhar Rajaram- en Walidin Ishaakweg. Daar reed hij in een gat in het wegdek, waardoor hij hard ten val kwam. De man raakte daarbij bewusteloos.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld en vervoerde het slachtoffer naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum.

Bij aankomst in het ziekenhuis bleek dat Jiawan geen teken van leven meer vertoonde. Volgens buurtbewoners duurde het lang voordat de politie ter plaatse verscheen en een ambulance werd ingeschakeld.

Het onderzoek van de politie duurt voort.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
