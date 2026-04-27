Del Castilho: “A20 kreeg ene zetel van mensen die fanatiek christelijk stemmen”

Volgens DA ’91 – voorzitter Angelic del Castilho is de ene zetel die de politieke partij Alternatief 2020 (A20) bij de afgelopen verkiezingen heeft gehad, grotendeels afkomstig van de groep fanatieke christenen in Suriname.

“Het feit dat A20 samen met DOE en PRO één zetel heeft behaald…ze zouden eigenlijk niet meer halen dan ze ooit zouden halen. Het is die ene zetel die bij de mensen die fanatiek christelijk stemmen altijd gaat. Het is dus een strategisch goede zet van hun geweest om bijeen te komen”, zei Del Castilho in het programma Sunday Talkshow op Apintie radio.

De politica voerde aan dat onder andere DOE in 2010 en 2015 ook dezelfde zetel kreeg toen A20 nog niet bestond. Het moment toen A20 werd opgericht en in 2020 meedeed aan de verkiezingen is DOE sindsdien niet meer erin geslaagd om zelfstandig een zetel te halen. Opvallend was toen ook dat A20, met aan het roer Steven Reyme als christelijke voorganger, weliswaar geen zetel kreeg maar wel veel stemmen.

Volgens de politica heeft het Surinaamse volk helaas niet gekozen voor verandering van bestuurlijke mentaliteit. Dat is iets dat de samenleving wel moet gaan beseffen. “Er zijn eigenlijk geen stemmen uitgebracht voor vernieuwing. Ik zeg dat, omdat ik vind dat die samenleving dat moet beseffen. Er wordt vaak gezegd dat die partijen dan harder moeten werken en meer met de mensen moeten gaan praten.

Sowieso gaan we als DA ’91 altijd harder werken en evalueren wat we beter en anders kunnen doen. Maar tegelijkertijd is er ook een bepaalde bestuursstructuur en mentaliteit die je voor staat, die je niet gaat veranderen en die wij vinden dat die al moet blijken in je campagnevoering, selectie van kandidaten en alles. Dat is het pakket dat je de kiezers aanbiedt. Maar de kiezer moet dat willen. En als de kiezer dat niet wil, gaat het niet komen.

De kiezer heeft getoond dat ze nog steeds wilde hebben wat we nu weer hebben. Een verkiezing die gebaseerd is op veel geld, veel cadeautjes, veel feestjes en veel holle beloftes waarvan men van tevoren al weet dat het loze beloftes zijn. Maar als je graag gelooft, dan moet je maar blijven geloven”, aldus Del Castilho.

Del Castilho stelt dat DA ’91 op dit moment met de 1.537 stemmen de grootste buitenparlementaire politieke organisatie is. De groep van OPTSU kreeg wel 100 stemmen meer, maar bestond uit zes politieke partijen.

“Wij hebben alleen aan de verkiezing deelgenomen. We hadden wel op onze lijst ruimte geboden aan één politieke organisatie om haar kandidaten te zetten. En die kandidaten hebben naar de maatstaf van het aantal stemmen wat wij hebben gehaald, goed gewerkt.

Maar voor de rest heeft DA ’91 als partij alleen meegedaan. Maar het is voor ons een bewijs dat de Surinaamse samenleving misschien beetje bij beetje daar komt, maar er nog niet is…om voor echte vernieuwing te gaan. De angst dat vernieuwing ook weer een teleurstelling kan zijn is groter dan het verlangen naar verbetering”, aldus de politica.