Dc en minister grijpen direct in na Buurtvergadering De Nieuwe Grond

Op zaterdag 25 april vond een buurtvergadering plaats bij de Wilhelmusschool in De Nieuwe Grond, waar bewoners hun zorgen konden delen met de autoriteiten in Suriname. De bijeenkomst werd georganiseerd door de buurtmanagers van de politie en trok de aanwezigheid van districtscommissaris (dc) Ravi Bhattoe en minister Stephen Tsang, samen met hun respectieve teams.

Tijdens de vergadering werden de grootste zorgen van de buurtbewoners besproken, met name de aanhoudende wateroverlast en problemen met de vuilophaal in het gebied. De bewoners benadrukten de noodzaak voor snel en effectief ingrijpen, iets waarop zowel de dc als de minister direct reageerden.

Minister Tsang gaf aan dat de wijken Rahimal, Goede Verwachting, Pontbuiten en Winti Wai nu zijn aangemerkt als prioriteitsgebieden voor verbetering. Hij verduidelijkte dat de uitvoering van de werkzaamheden niet onder het ministerie zelf valt, maar is uitbesteed aan een bedrijf. De aanbestedingsprocedure is inmiddels afgerond en de gunning is toegekend.

Al op zondag 26 april werd er gestart met de eerste werkzaamheden. De dc en minister waren samen met hun teams aanwezig en een graafmachine werd ingezet om de sloten in de buurt op te schonen.

Buurtbewoners ter plaatse gaven al direct hun positieve reacties, nu de eerste resultaten zichtbaar zijn. De werkzaamheden worden als een eerste stap gezien richting een structurele aanpak van de wateroverlast in de betrokken gebieden.

Momenteel wordt er gewacht op de aannemer voor de formele ondertekening van het contract, waarna de verdere uitvoering van het project in gang kan worden gezet.

Het commissariaat benadrukt dat er voortvarend wordt gewerkt aan de oplossing van de problemen die door de bewoners zijn aangekaart.