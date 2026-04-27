Auto doorboort voorgevel van Suribet-shop

Een Toyota Vitz heeft zondagmiddag de voorgevel van een Suribet-shop doorboord aan de Louis Goveastraat in Suriname.

De bestuurder wilde voor de zaak parkeren, maar drukte in plaats van op de rem op het gaspedaal, waardoor de wagen door de voorgevel reed.

Klanten die zich in de shop bevonden, konden zich nog net in veiligheid brengen en bleven ongedeerd.

De ravage was enorm. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

In de ochtend ‘vloog’ een 83-jarige bestuurder eveneens met een Vitz in de shop van pompstation SOL aan de Tourtonnelaan.