Wang over DNA-salaris: “Ik ga wel voor stemmen als het teruggedraaid moet worden”

Terwijl aan de ene kant NDP-parlementariër Ebu Jones vindt dat zijn salaris van 130.000 SRD terecht is vanwege de kwaliteit aan werk dat hij maandelijks levert, stelt VHP-parlementariër Chuanrui Wang absoluut mee te zullen werken aan het reduceren van dit bedrag.

Hij vindt het jammer dat politici die voor de verkiezingen in Suriname openlijk deze verhogingen bekritiseerden, nu in het parlement zitten en ineens hun hoge salarissen proberen te rechtvaardigen.

“Een heleboel van mijn collega’s, die nu ook in het college zitten, hebben voor de verkiezingen gezegd: ‘we moeten het terugdraaien als we de verkiezingen gewonnen hebben. Het mag niet zo zijn dat je het geld van het volk neemt’. En vandaag de dag zie ik berichten van dat je moet betalen voor kwaliteit en je kennis. Ik ga wel voor stemmen als het teruggedraaid moet worden”, zei Wang in het programma Mmanten Taki op STVS.

De VHP’er vraagt zich wel af wanneer en hoe deze wet weer op de agenda door parlementsvoorzitter Ashwin Adhin geplaatst zal worden. In februari diende NPS-parlementariër Poetini Atompai vier wetsvoorstellen in om de onredelijk hoge geldelijke voorzieningen van de drie staatsmachten te herzien. Wang stelt Atompai zeker twee tot drie maanden niet in het parlement te hebben gezien.

“Als nu een simpele Rijwet al zes maanden niet op de agenda kan worden geplaatst voor openbare vergadering, dan wat about de terugdraaiing van de schadeloosstelling?”, aldus Wang.