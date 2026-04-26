Vluchten weer genormaliseerd op luchthaven Zanderij na ingrijpen president

Na ingrijpen van president Jennifer Simons is de verkeerstoren op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven (Zanderij) weer volledig bemand. Hierdoor zijn zowel inkomende als uitgaande vluchten inmiddels genormaliseerd.

Het ingrijpen volgde op een spoedoverleg binnen de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA), waar leden hun zorgen uitten over de situatie binnen de dienst. De bond had eerder in een brief aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme gevraagd om een uitnodiging voor overleg op het Kabinet van de President.

SATCA benadrukte in die brief dat het overleg zich moet richten op één centraal punt: een concreet voorstel om de scheve groei binnen de operationele diensten van de Luchtvaartdienst te corrigeren. Daarbij pleit de organisatie voor duidelijke stappen en een bindend tijdspad voor de uitvoering.

Het staatshoofd heeft inmiddels aangegeven de bond maandag op het kabinet te ontvangen om de ontstane situatie te bespreken en te werken aan een structurele oplossing.