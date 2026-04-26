Torenpersoneel draait ook geen nachtdienst; luchtverkeer op Zanderij blijft stil

Luchtverkeersleiders hebben besloten om zaterdagavond 25 april ook geen nachtdienst te draaien op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname, waardoor de toren onbemand blijft tot zeker zondagochtend 08.00 uur. Hierdoor blijft het vliegverkeer op de luchthaven tot dan stil, omdat er geen inkomende en vertrekkende vluchten kunnen worden afgehandeld.

Aanvankelijk werd zaterdag in een Notice to Airmen (NOTAM) aangegeven dat er van 08.00 tot 15.30 uur geen torenpersoneel op luchthaven Zanderij aanwezig zou zijn. Enkele uren later werd in een nieuwe NOTAM gemeld dat er tot 22.30 uur geen torenpersoneel beschikbaar is. Waterkant.Net verneemt dat een aantal uren later in een derde NOTAM werd aangegeven dat er van 18.45 uur tot zondagochtend 08.30 uur geen torenpersoneel beschikbaar is.

De situatie zorgt voor grote verstoringen in de vluchtschema’s van meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder SLM, KLM en Fly All Ways. Ook cargovluchten zijn getroffen.

Een luchtambulance die zaterdagmorgen vanuit Bogotá onderweg was naar Suriname om een patiënt op te halen voor verdere medische behandeling in het buitenland, heeft moeten uitwijken naar de Eugene F. Correia (Ogle) International Airport in Guyana. KLM-vlucht 713 van Amsterdam naar Paramaribo moest uitwijken naar Piarco International Airport in Port of Spain, Trinidad en Tobago.

De Surinaamse autoriteiten hadden tot en met zaterdagavond 20.00 uur nog niet gereageerd op de ontstane situatie.

