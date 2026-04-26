Stoerdoenerij met ‘bron banti’ gaat mis: auto vliegt in shop van pompstation

Stoerdoenerij met ‘bron banti’ van een autobestuurder is vanmorgen misgegaan bij het SOL-pompstation aan de Tourtonnelaan in Suriname.

De bestuurder verloor de controle over het stuur en vloog de shop van het pompstation in, met een enorme ravage als gevolg. Een voertuig dat bij de shop geparkeerd stond, werd ook geramd.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Beide betrokken wagens werden door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek van de politie duurt voort.