Powl Ameerali scoort zoveelste nummer 1 hit in Suriname

Lobi Kon Fiti is deze week de nieuwe nummer 1 in de Nationale Top 40. Powl Ameerali, die een indrukwekkende staat van dienst heeft als zanger en entertainer, reageert zichtbaar blij op het succes in een dankvideo aan zijn fans. De zanger bracht Lobi Kon Fiti rond Valentijnsdag uit en blijft met het nummer trouw aan de zwoele, romantische stijl waarmee hij bekend is geworden.

Ook Marcus Nahar, de nieuwe voorzanger van de Kasimex Houseband, is deze week opvallend aanwezig in de lijst. Hij staat met twee nummers in de Top 40: In Jouw Armen, samen met John Clay, en Kembang Atiku, dat nieuw binnenkomt op plek 34.

Opvallende stijgers deze week zijn Worship van Askake ft. DJ Snake, dat van plek 12 naar 4 klimt en daarmee de snelste stijger is, Tonto van J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake en People Of The Planet Earth van Jahtood, geschreven door Ernesto De Rooy.

Verder heeft de lijst deze week opnieuw een duidelijke latin-smaak. Zo zijn onder meer Bella Mujer van Beele en Mike Towers, de bachatasong Better Too Late Than Never van Romeo Santos & Prince Royce en de voormalige latin nummer 1 Cambiare van Luis Fonsi & Feid terug te vinden.

De Nationale Top 40 wordt iedere vrijdagmiddag uitgezonden op negen radiozenders in Suriname.