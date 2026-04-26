Monorath: “Nederlandse verkoper brandblusvoertuigen vraagt eerst betaling van 540.000 euro, maar Surinaamse wet zegt dat hij eerst moet leveren”

Volgens minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) heeft de brandweer in Suriname onmiddellijk vijf blusvoertuigen nodig. Hiervoor is er reeds een raadsvoorstel opgemaakt van ongeveer 540.000 euro. De aankoop van deze gebruikte blusvoertuigen vanuit Nederland is echter vanwege wettelijke bepalingen heel uitdagend.

“Vijf blusvoertuigen zouden worden gehaald uit Nederland, maar de aannemer zegt dat hij zijn geld eerst wil ontvangen. En de wet in Suriname zegt dat je eerst moet leveren en dan kunnen we je betalen.

In deze grote discrepantie is het heel uitdagend om dan vooruitlopend te betalen, want als er iets fout gaat met de levering, dan zijn de minister en directeur hoofdelijk aansprakelijk voor die levering. En laat me eerlijk zeggen: de slag van 540.000 euro… dat kan ik niet dragen”, zei Monorath in het programma ABC Actueel.

Desondanks gaat de bewindsman deze uitdaging niet uit de weg. Er zijn goede gesprekken met zowel de brandweercommandant als de bond gevoerd om te kijken hoe gefaseerd de aankoop van deze voertuigen wel van de grond kan worden gestampt. Hierna kan worden gewerkt aan de aanschaf van meer Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU). De minister stelt dat het pak dat een brandweerman draagt al gauw rond de 3.000 euro kost.

De huidige blusvoertuigen van de brandweer zijn heel oud. Volgens Monorath kost het echt knip- en plakwerk om die blusvoertuigen operationeel te houden.

“We houden ze letterlijk met tie-wraps aan elkaar. Dus wanneer u blusvoertuigen ziet uitrijden, manschappen eruit ziet springen, met die slangen ziet rollen, dompelpompen ziet inzetten, het water uit de rivier ziet pompen naar de machines en vanuit die machines weer naar de locatie… dan moet u zich voorstellen hoeveel inzet er is. Omdat wij niet die goede en adequate machines hebben. Dus ode aan mijn manschappen”, aldus de minister.

Volgens Monorath kan een nieuw blusvoertuig niet zomaar worden gekocht. Dit moet eerst worden geassembleerd. De bestelling duurt 8 tot 10 maanden. “Nu met de huidige druk en allerlei oorlogen in de wereld heb je meer bestellingen. Dus als je pech hebt, dan zit je tussen de 12 en 24 maanden levertijd voor de bestelling van een nieuw blusvoertuig”, aldus de minister.