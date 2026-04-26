Examenleerlingen Para krijgen extra zetje richting eindstreep

In Suriname zijn bijna 130 examenleerlingen uit Para vrijdag 24 april klaargestoomd voor de komende examens, tijdens een motivatiedag van Lions Club Para. De bijeenkomst vond plaats in de zaal van het Emiel Briel Stadion in Lelydorp en was bedoeld voor leerlingen van Mulo Onverwacht, Mulo Onverdacht en Mulo Paranam.

De scholieren werden met bussen van hun school naar het stadion gebracht en namen deel aan een intensieve interactieve sessie. Daarin kregen zij praktische handvatten om zich beter voor te bereiden op de examens. Zo leerden zij doelen stellen, een studierooster maken en effectieve studietechnieken toepassen.

De training werd verzorgd door Michael Watson van Stichting KIME. Naast de inhoudelijke sessie werden de leerlingen ook getrakteerd op een Fernandes-bol, snacks en drinken.

Volgens Lions Club Para-president Melvin Mackintosh is de motivatiedag bedoeld als extra steun in een belangrijke periode. Hij benadrukt dat leerlingen in de districten volgens hem vaak minder kansen hebben en dat dit soort projecten net dat ene duwtje kan geven om betere schoolresultaten te behalen.

Het is de tweede keer dat Lions Club Para deze motivatiedag organiseert. Daarnaast voert de organisatie al bijna twintig jaar het schoolwaarderingsproject uit, waarbij de best geslaagden van VOJ- en LBO-scholen in Para in de bloemetjes worden gezet.

Alle muloscholen in het district waren uitgenodigd. Twee scholen konden vanwege de SO-periode niet deelnemen.