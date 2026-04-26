Ernstige aanrijding op Ringweg-Noord: personenauto op zijn zij en pick-up in trens

aanrijding ringweg-noord 26 april 2026

Een personenauto en een pick-up zijn vanmiddag hard met elkaar in botsing gekomen op de Ringweg-Noord in Suriname. Als gevolg daarvan belandde de personenauto op zijn zij, terwijl de pick-up in een trens terechtkwam.

Bij het ongeval raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Over de aard van het letsel en de huidige toestand is nog niets bekend.

Vernomen wordt dat de bestuurder van de personenauto een deel van de Ringweg tegen de rijrichting in heeft gereden, waardoor bij de Pirenjaweg een aanrijding met de tegemoetkomende pick-up ontstond.

Beide voertuigen zijn door een sleepdienst afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

