Dubbel feest voor Kayleigh: 31ste verjaardag en 4-jarig huwelijksjubileum

De populaire Surinaamse content creator, comedymaker, vlogster en onderneemster Kayleigh Karijoredjo-Tseng Ching Lien is vandaag 31 jaar geworden. Haar verjaardag markeert bovendien een bijzondere mijlpaal: samen met haar echtgenoot, Ernesto Karijoredjo, viert ze hun vierjarig huwelijksjubileum.

Kayleigh is in korte tijd razend populair geworden met haar herkenbare en humoristische korte video’s, waarin zij vaak haar gezin en familie een hoofdrol geeft.

Daarnaast maakt ze ook promotievideo’s voor bedrijven en organisaties in Suriname. Met haar spontane en authentieke stijl weet ze een breed publiek steeds weer te raken.

In het dagelijks leven runt het echtpaar nu ook samen met familie en personeel meerdere restaurants in Paramaribo.