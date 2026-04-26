Chico Kwasi wint van Donovan Wisse en schrijft GLORY-geschiedenis

In Rotterdam heeft de Surinaamse Nederlander Chico Kwasi zaterdagavond 25 april 2026 voor een historische stunt gezorgd, door na vijf ronden via split decision te winnen van de Surinaamse vechter Donovan Wisse. Daarmee kroonde Kwasi zich tot de nieuwe middleweight champion van GLORY.

De jury zag een uiterst spannend gevecht. Vier juryleden scoorden het duel met 48-47, terwijl één jurylid een duidelijke 50-45 noteerde. Uiteindelijk viel de beslissing in het voordeel van Kwasi, die daarmee de in Suriname geboren Donovan Wisse onttroonde.

Met deze overwinning schrijft Kwasi geschiedenis. Hij is pas de tweede vechter in de GLORY-historie die tegelijkertijd wereldkampioen is in twee verschillende gewichtsklassen. Alleen Alex Pereira ging hem daarin voor.

Na afloop reageerde Kwasi zichtbaar geëmotioneerd en fel. Hij benadrukte dat veel mensen hem vooraf geen kans gaven, maar dat hij altijd in zichzelf is blijven geloven. Volgens de kersverse kampioen heeft hij bewezen dat hij tot de absolute top behoort.

Kwasi bedankte na zijn overwinning zijn team en richtte zich speciaal tot zijn trainer Walter, met wie hij al sinds zijn vijftiende samenwerkt. Ook sprak hij zijn waardering uit voor zijn andere coaches.

Op de vraag of hij mogelijk ook nog een stap naar het lichtzwaargewicht wil maken, hield Kwasi de deur op een kier. Voor nu wil hij vooral genieten van wat hij zelf omschreef als “het onmogelijke” dat hij werkelijkheid heeft gemaakt.