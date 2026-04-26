Bestuurder beschuldigt bijrijder van aan het stuur trekken na eenzijdig ongeval

De politie van bureau De Nieuwe Grond is donderdagmiddag 23 april uitgerukt naar de Hannaslustweg na een melding van een verkeersongeval.

Uit het voorlopig onderzoek en de verklaring van de bestuurder blijkt dat hij met zijn personenauto over de Hannaslustweg reed in de richting van de Magentakanaalweg. Ter hoogte van pandnummer 6 zou de bijrijder plotseling aan het stuur naar rechts hebben getrokken met de bedoeling dat de bestuurder rechts van de weg moest rijden.

Door deze onverwachte handeling verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto in botsing kwam met een EBS-mast en vervolgens deels in de langs de weg lopende goot terechtkwam, meldt de Verkeersunit van Regio Midden Suriname.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het voertuig liep aanzienlijke schade op aan de voorzijde en werd door een sleepdienst afgevoerd. Ook de EBS-mast liep schade op aan de onderzijde (foto onderaan het bericht).

De bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs en verklaarde dat hij op het moment van het ongeval een taxirit uitvoerde. Volgens zijn verklaring heeft de bijrijder tevens klant na de aanrijding de plaats verlaten.

De politie zet het onderzoek in deze zaak voort.