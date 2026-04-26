Auto slaat over de kop op Kwattaweg: bestuurder uit voertuig geslingerd, zwangere vrouw bekneld

Een Toyota Spacio is vandaag kort na middernacht over de kop geslagen aan de Kwattaweg in Suriname. Het betreft een eenzijdig ongeval dat plaatsvond iets voorbij fastfoodrestaurant Naskip.

Bij het ongeval werd de bestuurder uit het voertuig geslingerd. Een hoogzwangere vrouw, die als bijrijder in de auto zat, raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Zij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De bestuurder verklaarde dat hij de controle over het voertuig verloor nadat hij moest uitwijken voor een roekeloze automobilist. De wagen sloeg vervolgens over de kop en raakte van de weg.

Het zwaar beschadigde voertuig werd door een sleepdienst afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.