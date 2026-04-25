Wang: “Niet alleen naar criminaliteitscijfers kijken, maar ook naar veiligheidsgevoel burgers”

Alhoewel er vanuit JusPol-minister Harish Monorath wordt aangegeven dat criminaliteitscijfers een dalende trend vertonen, vindt VHP-parlementariër Chuanrui Wang dat in de praktijk het veiligheidsgevoel heel anders is. Zo zijn meerdere supermarkten in buurten zoals Clevia, waar burgers jarenlang met open ramen en deuren konden slapen, in korte tijd slachtoffer geworden van zware roofovervallen.

“We zien toch wat in onze buurten gebeurd. Clevia, een buurt waar je met open ramen kon slapen, zijn de afgelopen maand drie Chinese winkels beroofd geworden. En bij één van ze zijn ze enorm mishandeld. Dan is er toch iets mis”, zei Wang in het programma Mmanten Taki op STVS.

Volgens de politicus heeft ook de vorige minister van JusPol steeds naar criminaliteitscijfers verwezen, terwijl het in de praktijk anders was. Zo durven veel burgers in de avonduren niet meer over straat te lopen. Hij pleit daarom voor meer middelen voor de politie en goedkeuring van de ingediende regeringsbegroting.

“Wij moeten niet altijd kijken naar de cijfers, maar het veiligheidsgevoel. Veiligheid is niet iets van één ministerie. Onderwijs, SOZAVO en BIS spelen ook een rol. Maar wij hebben wel heel veel verwachtingen van het ministerie van Justitie en Politie.

Vooral omdat de minister een jonge minister is en altijd heeft gezegd dat hij ze gaat halen en dat ze hem niet moeten testen, hebben we heel veel verwachtingen. We hebben nu ook een nieuwe korpschef. Dus laten we kijken wat het wordt”, aldus de VHP’er.