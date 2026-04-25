Vandaag wederom grote verstoringen op luchthaven Suriname door onbemande verkeerstoren

Het luchtverkeer op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname ondervindt vandaag wederom grote hinder als gevolg van een onbemande verkeerstoren. Dat was ook al het geval op vrijdag 17 april, waardoor inkomende en vertrekkende vluchten niet kunnen worden afgehandeld. Door een tekort aan luchtverkeersleiders is de toren onbemand.

Waterkant.Net verneemt dat aanvankelijk in een Notice to Airmen (NOTAM) werd aangegeven dat er van 08.00 tot 15.30 uur geen torenpersoneel aanwezig zou zijn. Enkele uren later werd in een nieuwe NOTAM gemeld dat er tot 22.30 uur geen torenpersoneel beschikbaar is.

De situatie zorgt voor verstoringen in de vluchtschema’s van meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder SLM, KLM en Fly All Ways. Ook een air ambulance is hierdoor getroffen. KLM-vlucht 713 van Amsterdam naar Paramaribo moest noodgedwongen uitwijken naar Piarco International Airport in Trinidad en Tobago.

De getroffen maatschappijen hebben inmiddels voor de tweede keer hun inkomende en vertrekkende vluchten van en naar Suriname verschoven naar tijdstippen na 22.30 uur.

Reizigers worden geadviseerd contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtinformatie.