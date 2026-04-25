Suriname weerspreekt berichtgeving over maritieme heffingen op Corantijnrivier

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking weerspreekt berichtgeving in de Guyanese media over het stopzetten of aanpassen van maritieme heffingen op de Corantijnrivier. Volgens het ministerie geeft die berichtgeving geen correcte weergave van het geldende beleid en de praktijk rond het gebruik van de rivier.

De regering benadrukt dat de maritieme heffingen zijn gebaseerd op bestaande Surinaamse wet- en regelgeving en dus geen recente beleidswijziging vormen. Ook stelt het ministerie dat alle vaartuigen die binnen de Surinaamse jurisdictie opereren, zowel Surinaamse als buitenlandse schepen, onderworpen blijven aan de geldende regels.

Volgens het ministerie hadden eerdere vrijstellingen slechts een specifiek en beperkt karakter. Die zouden uitsluitend betrekking hebben gehad op het Guyanese suikerbedrijf Guysuco en waren niet bedoeld als algemene vrijstelling voor alle vaartuigen die gebruikmaken van de Corantijnrivier.

Suriname verwijst daarbij naar recente diplomatieke correspondentie met Guyana, waarin de juridische en administratieve basis voor de toepassing van maritieme heffingen uitdrukkelijk is aangehaald. Tegelijkertijd spreekt de regering waardering uit voor de langdurige samenwerking met Guyana en zegt zij zich te blijven inzetten voor een constructieve relatie.

Guyana is inmiddels uitgenodigd voor technische besprekingen over de evaluatie van de regeling rond Guysuco en verdere gesprekken over veilige navigatie en handelsverkeer op de Corantijnrivier.