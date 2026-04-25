Politie Uitvlugt houdt vier scholieren aan na vechtpartij

De politie van het bureau Uitvlugt heeft op vrijdagochtend 24 april, met ondersteuning van de buurtmanager van het ressort, vier scholieren aangehouden.

Het viertal wordt ervan verdacht op donderdag 23 april betrokken te zijn geweest bij een vechtpartij binnen het politieressort Uitvlugt. Het gaat om scholieren in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar, allen verbonden aan een school in het gebied. De slachtoffers zijn een 13-jarige jongen en een 15-jarig meisje, meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopige politieonderzoek is gebleken dat het zusje van één van de slachtoffers enige tijd zou zijn lastiggevallen door een leerling van de school. Naar aanleiding hiervan begaf de zus zich samen met een vriend naar de school om verhaal te halen.

Na schooltijd werden de zus en de vriend direct aangevallen door de betreffende leerling, die daarbij ondersteuning kreeg van andere leerlingen.

Verder is naar voren gekomen dat het 15-jarige meisje een oude vete had met de verdachte die ervan wordt beschuldigd haar zusje te hebben lastiggevallen. Dit zou mogelijk hebben bijgedragen aan de escalatie van het conflict.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.