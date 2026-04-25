Luchtverkeersdiensten tijdelijk beperkt op Zanderij door personeelstekort

Foto (c) Suriname Air Traffic Controllers Association-SATCA /mei 2025

ADJUMA Party

De luchtverkeersdiensten op de Johan Adolf Pengel International Airport (Zanderij) zijn tijdelijk weer ingeperkt vanwege een tekort aan personeel. Dat blijkt uit een officiële NOTAM (luchtvaartmelding) van de Aeronautical Information Services (AIS) van Suriname.

Volgens de melding zijn de aerodrome- en approach control-diensten op de luchthaven gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar. Als gevolg daarvan is het luchtruim rond Zanderij (de TMA en CTR) gedegradeerd naar luchtruimklasse G, waarbij geen luchtverkeersleiding wordt aangeboden zoals gebruikelijk.

Werken in de Caribbean

In plaats daarvan wordt, voor zover mogelijk, vluchtinformatie verstrekt door de Paramaribo Area Control Center (ACC). Deze situatie kan gevolgen hebben voor de afhandeling en begeleiding van vliegverkeer in het gebied.

shop now
Caribbean Paas Party

