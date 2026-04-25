Luchtambulance wijkt uit naar Guyana door onbemande verkeerstoren Suriname

Een luchtambulance die vanmorgen vanuit Bogotá onderweg was naar Suriname om een patiënt op te halen voor verdere medische behandeling in het buitenland, heeft moeten uitwijken naar de Eugene F. Correia (Ogle) International Airport in Guyana. Het toestel kon niet landen op de Johan Adolf Pengel International Airport (JAP) door een onbemande verkeerstoren.

Het luchtverkeer op de JAP-luchthaven ondervindt vandaag wederom grote hinder als gevolg van een onbemande toren. Hierdoor kunnen inkomende en vertrekkende vluchten niet worden afgehandeld. Door een tekort aan luchtverkeersleiders is de toren onbemand.

Waterkant.Net verneemt dat aanvankelijk in een Notice to Airmen (NOTAM) werd aangegeven dat er van 08.00 tot 15.30 uur geen torenpersoneel aanwezig zou zijn. Enkele uren later werd in een nieuwe NOTAM gemeld dat er tot 22.30 uur geen torenpersoneel beschikbaar is.

De situatie zorgt voor verstoringen in de vluchtschema’s van meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder SLM, KLM en Fly All Ways. KLM-vlucht 713 van Amsterdam naar Paramaribo moest noodgedwongen uitwijken naar Piarco International Airport in Port of Spain, Trinidad en Tobago.

De getroffen maatschappijen hebben inmiddels voor de tweede keer hun inkomende en vertrekkende vluchten van en naar Suriname verschoven naar tijdstippen na 22.30 uur.

Reizigers worden geadviseerd contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtinformatie.