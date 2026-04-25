Lichaam in ondergoed drijvend aangetroffen in Commewijnerivier

De politie van Regio Oost heeft op maandag 13 april 2026 het lichaam van een nog onbekende man geborgen uit de Commewijnerivier, ter hoogte van Langa Oekoe nabij Stolkertsijver. Het slachtoffer werd slechts gekleed in bruin ondergoed in het water aangetroffen.

De melding kwam binnen nadat passagiers in een boot het lichaam zagen drijven tijdens een vaartocht richting de aanmeerplaats te Stolkertsijver. De politie begaf zich direct naar de locatie voor onderzoek.

Een arts stelde officieel de dood van de man vast. Volgens de eerste bevindingen vertoonde het lichaam geen tekenen van een misdrijf. Het vermoeden bestaat dat de man door verdrinking om het leven is gekomen.

De identiteit van de overledene is vooralsnog niet bekend. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lichaam hangende het onderzoek in bewaring genomen.

De politie roept nabestaanden of personen die de man in leven hebben gekend op zich te melden bij politiebureau Meerzorg. Informatie die kan helpen bij het achterhalen van zijn identiteit kan worden doorgegeven via telefoonnummer 354045.