In twee maanden koper van derde airco van DA’91 gestolen

De politieke partij Democratisch Alternatief ’91 (DA’91) is op woensdag 22 april opnieuw slachtoffer geworden van koperdiefstal. Ditmaal werd het koper van de buitenunit van een airco ontvreemd. In twee maanden tijd is dit al de derde airco waarvan het koper is gestolen.

In een reactie spreekt partijvoorzitter Angelic del Castilo haar bezorgdheid uit over de aanhoudende diefstallen en de bredere maatschappelijke impact.

Volgens haar wordt dit probleem mede in stand gehouden door personen en bedrijven die koper opkopen zonder de herkomst ervan te controleren. “Wie koper aankoopt zonder te weten waar het vandaan komt, draagt indirect bij aan deze vorm van criminaliteit,” aldus Del Castilo.

De partij benadrukt dat het waarborgen van veiligheid en eerlijkheid in Suriname een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Burgers en bedrijven worden opgeroepen om uitsluitend via officiële kanalen koper aan te schaffen.

Daarnaast pleit DA’91 voor strengere regulering van de koperhandel. De partij stelt voor dat alle ondernemingen die zich bezighouden met het opkopen van koper, met name voor wederverkoop of export, zich verplicht registreren bij de Kamer van Koophandel. Op die manier kunnen zij belasting afdragen en wordt transparantie bevorderd. Tevens zouden deze bedrijven verplicht moeten kunnen aantonen waar het koper vandaan komt voordat zij het mogen doorverkopen of exporteren.

“Het kan zo niet verder. Laten wij gezamenlijk optreden om deze diefstallen een halt toe te roepen,” aldus de partij.

