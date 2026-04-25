Chinese ondernemer gekneveld achtergelaten bij gewapende beroving; twee kluizen leeggehaald

Een Chinese ondernemer is zaterdagochtend door een criminele bende overvallen in zijn bouwmaterialenzaak op de hoek van de Benjaminstraat en de Gravenbergstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer gekneveld werd achtergelaten in zijn zaak.

De politie van Munder kreeg rond 07.45u de melding binnen en ging ter plaatse voor onderzoek. Volgens het slachtoffer stapten vijf gewapende en gemaskerde mannen uit een Toyota Vitz. Zij hielden hem onder schot en beroofden hem.

De daders maakten twee kluizen leeg waaruit in in totaal 1.4 miljoen SRD, 16.000 USD en 11.000 euro zijn weggenomen. Ook zijn mobiele telefoons werden meegenomen.

Na de daad stapten de daders in een auto en reden weg. De Surinaamse politie is bezig met de opsporing en aanhouding van de verdachten.

Vorig artikel
Lichaam in ondergoed drijvend aangetroffen in Commewijnerivier
RELATED ARTICLES

