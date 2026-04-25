Arrestatieteam KPS krijgt voor USD 60.000 aan tactische apparatuur van VS

Foto (c) U.S. Embassy- Paramaribo, Suriname

Het Arrestatieteam van het Korps Politie Suriname (KPS) is versterkt met nieuwe tactische- en communicatieapparatuur ter waarde van 60.000 Amerikaanse dollar. De uitrusting werd op 22 april overhandigd door zaakgelastigde a.i. Paul Watzlavick namens de Amerikaanse ambassade.

De apparatuur moet het Arrestatieteam beter in staat stellen om snel en effectief op te treden bij veiligheidsincidenten. Ook moet de operationele paraatheid van de KPS-teams worden vergroot, zodat gemeenschappen in heel Suriname beter kunnen worden beschermd.

Met de schenking benadrukt de Amerikaanse ambassade haar samenwerking met het Korps Politie Suriname op het gebied van veiligheid en rechtshandhaving. Volgens de ambassade past de steun binnen de gezamenlijke inzet om de veiligheid van burgers te versterken.

De overhandiging onderstreept de nauwe samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten bij het verbeteren van de capaciteit van politiediensten.

Vorig artikel
Suriname weerspreekt berichtgeving over maritieme heffingen op Corantijnrivier
RELATED ARTICLES

