Wegomlegging rond kazerne bij installatie nieuwe legerbevelhebber Labadie

In verband met de officiële installatie van kolonel Mitchell Labadie als nieuwe bevelhebber van het Nationaal Leger van Suriname wordt vandaag, vrijdag 24 april 2026, het verkeer rond de kazerne tijdelijk omgeleid.

De plechtigheid begint omstreeks 08.45 uur en is live te volgen via GOV.TV, kanaal 8.3, en de socialmediakanalen van CDS. Rondom de kazerne worden vanwege de ceremonie enkele weggedeelten afgesloten voor het verkeer.

Het gaat om het gedeelte van de Gemenelandsweg tussen de Zinnia- en Van Idsingastraat, en het gedeelte van de Gravenberchstraat tussen de Van Idsingastraat en de Rode Kruislaan.

Weggebruikers worden gevraagd rekening te houden met de gewijzigde verkeerssituatie en, waar mogelijk, een alternatieve route te kiezen.