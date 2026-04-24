Vijftal veroordeeld voor opzettelijke aanrijding en beroving na ophalen vakantieganger van luchthaven

De rechter in Suriname heeft vijf personen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de opzettelijke aanrijding en daarna gewelddadige beroving nabij de Coropinabrug, in februari vorig jaar. De straffen lopen op tot vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Kenneth B., Jean Paul F. en Soeradj K. kregen elk vijf jaar cel opgelegd. Fardeen H. kreeg eveneens vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. De rechter gelastte daarnaast zijn gevangenneming. Renate L. werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar met een proeftijd van drie jaar.

De zaak draait om een brutale overval die plaatsvond toen een voertuig, bestuurd door een vrouw, vanuit Zanderij richting Lelydorp reed. In de auto bevonden zich ook een studente uit Nederland die net was opgehaald van het vliegveld en een andere passagier. Ter hoogte van de Coropinabrug werd hun voertuig aangereden door een grijze Toyota Vitz, waarna beide auto’s stopten.

Na de aanrijding stapten drie mannen uit het andere voertuig. Twee van hen waren gemaskerd en gewapend met messen en schroevendraaiers. Onder dreiging van geweld werden de inzittenden gedwongen hun bezittingen af te staan. De daders gingen er vandoor met onder meer geld, sieraden, mobiele telefoons en de bagage van de vakantieganger.

Volgens het onderzoek is het aannemelijk dat de aanrijding opzettelijk werd veroorzaakt om de beroving te plegen. Na de roof vluchtten de verdachten in de richting van Lelydorp.

De slachtoffers bleven fysiek ongedeerd, maar waren hevig geschrokken van het incident. De politie van Rijsdijk stelde een onderzoek in dat uiteindelijk leidde tot de aanhouding en veroordeling van de verdachten.